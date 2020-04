US-Regierung sieht Fortschritte bei Bekämpfung des Coronavirus

Die US-Regierung sieht Fortschritte bei der Eindämmung der Corona-Epidemie in den Vereinigten Staaten. Es gebe vielversprechende Zeichen des Fortschrittes, sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstagabend (Ortszeit) im Weissen Haus in Washington. "Wir glauben, dass wir bis zum Frühsommer als Nation deutlich besser dastehen könnten - mit einem Grossteil dieser Coronavirus-Epidemie hinter uns."