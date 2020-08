US-Regierung: Treibstoff aus Iran auf vier Tankern beschlagnahmt

Die USA haben eine grosse Lieferung Treibstoff aus dem Iran auf vier Tankern beschlagnahmt. Die Schiffe seien auf dem Weg nach Venezuela gewesen, was einen Verstoss gegen geltende Sanktionen bedeute, teilte das US-Justizministerium am Freitag mit. Die Ladung werde jetzt in den US-Hafen Houston gebracht, sagte Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz.