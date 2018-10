US-Regierung: United Technologies darf Rockwell Collins kaufen

Einer der grössten Übernahmen in der Luftfahrtbranche hat eine wichtige Hürde genommen: Die US-Regierung hat nach Zugeständnissen der beteiligten Unternehmen keine Einwände gegen den Kauf des Flugzeugausrüster Rockwell Collins durch den Mischkonzern United Technologies . Das geht aus am Montag in Washington eingereichten Gerichtspapieren hervor.