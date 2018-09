US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen Venezuela

Trump sagte am Dienstag vor der UN-Vollversammlung in New York: "Wir rufen die hier versammelten Nationen dazu auf, sich unserer Forderung nach der Wiederherstellung der Demokratie in Venezuela anzuschliessen." Der US-Präsident sprach von einer "menschlichen Tragödie" in dem Land. "Vor nicht allzu langer Zeit war Venezuela eines der reichsten Länder der Welt", sagte er. "Heute hat Sozialismus die ölreiche Nation zugrunde gerichtet und ihre Menschen in elendige Armut getrieben."

Durch die Sanktionen werden etwaige Vermögen der Betroffenen in den USA eingefroren. Amerikanischen Bürgern und Unternehmen ist es zudem verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen.

Neben den Strafmassnahmen beschlagnahmte das Finanzministerium auch einen Privatjet im Wert von 20 Millionen US-Dollar, der sich in den USA befindet und einem Vertrauten des umstrittenen Vorsitzenden der Verfassungsgebenden Versammlung, Diosdado Cabello, gehören soll.

Venezuela befindet sich in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben mindestens 2,3 Millionen Menschen das Land wegen staatlicher Repressionen und gravierender Versorgungsmängel verlassen./cy/hma/DP/tos

(AWP)