US-Regierung verlängert Frist bis zur Zollerhöhung auf einige chinesische Waren

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat im Handelskonflikt mit China ein Schonfrist eingeräumt. Am Freitag wurde die Frist für eine bereits beschlossene Erhöhung der Zölle auf einige Waren aus China um wenige Tage verlängert. Die Erhöhung der Zölle von zuvor 10 Prozent auf 25 Prozent werde für Waren, die China vor dem 10. Mai verlassen haben, erst am 15. Juni umgesetzt, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Bisher war der 1. Juni als Frist gesetzt gewesen./jkr/bgf/he