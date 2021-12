US-Regierung versichert Verbündeten Transparenz bei Dialog mit Moskau

Die US-Regierung hat ihren Verbündeten in Europa mit Blick auf den geplanten Dialog mit Russland im Januar Transparenz und Solidarität versichert. Mit den Gesprächen wolle man "gemeinsame Ziele" erreichen, sagte der Sprecher des US-Aussenministeriums, Ned Price, am Dienstag. Das Prinzip in Bezug auf die Verbündeten laute: "Nichts über sie ohne sie."