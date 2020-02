US-Regierung will Kampf gegen Corona mit Millionen unterstützen

US-Präsident Donald Trump hatte bereits Ende Januar gesagt, China und Präsident Xi Jinping "jegliche notwendige Hilfe" angeboten zu haben. Allerdings übte China scharfe Kritik am Einreiseverbot der USA wegen des Virus und wies die Darstellung Trumps, bedeutende Hilfe angeboten zu haben, zurück.

US-Aussenminister Mike Pompeo postete am Freitag auf Twitter ein Video, auf dem die Entladung von Hilfsmitteln aus einem Flugzeug zu sehen ist. Mit Organisationen aus den USA sei der Transport von humanitären Hilfsmitteln für die Menschen im besonders betroffenen Wuhan koordiniert worden, schrieb er dazu. Der Kampf gegen das Coronavirus droht zu einem weltweiten Engpass an Schutzkleidung zu führen.

Trump hatte bei einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag über das Coronavirus gesprochen. Das Gesundheitsministerium in Washington erklärte am Freitag, dass in den USA 12 Fälle des neuartigen Virus festgestellt worden seien. Obwohl erwartet werde, dass die Zahl steige, bleibe die unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit in den USA gering./lkl/DP/fba

(AWP)