US-Regierung will Visas milliardenschwere Plaid-Übernahme verhindern

Die US-Regierung will die rund 5,3 Milliarden Dollar (4,5 Mrd Euro) schwere Übernahme des Fintech-Start-ups Plaid durch den Kreditkartenriesen Visa unterbinden. Das Justizministerium reichte am Donnerstag eine Kartellrechtsklage bei einem Bundesgericht in San Francisco ein, weil Visa angeblich zu grosse Marktmacht durch den Zukauf erlangen würde. Plaid bietet Software zur Verknüpfung digitaler Zahlungs-Apps wie Paypals Venmo oder Transferwise mit Bankkonten an.