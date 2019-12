US-Repräsentantenhaus berät über entscheidende Impeachment-Sitzung

Das US-Repräsentantenhaus befasst sich vor der entscheidenden Abstimmung erneut mit der Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump. Der Ausschuss für Geschäftsordnung begann am Dienstag Beratungen über die Rahmenbedingungen für die am Mittwoch erwartete Debatte, an deren Ende über die offizielle Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens (Impeachment) abgestimmt werden soll. Das Repräsentantenhaus wird von den Demokraten dominiert. Eine Mehrheit für die Eröffnung des Verfahrens ist daher wahrscheinlich.