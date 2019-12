US-Richter: Kein weiteres Verfahren gegen Trumps Ex-Wahlkampfmanager

Ein US-Richter hat eine weitere Anklage wegen Betrugs gegen den früheren Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, nicht zugelassen. Zur Begründung hiess es am Mittwoch in New York, Manafort könne strafrechtlich nicht ein zweites Mal wegen derselben Sache verurteilt werden.