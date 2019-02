US-Richterin verhängt Mediensperre im Fall von Trump-Berater Stone

Eine US-Richterin hat im Fall des früheren Trump-Beraters Roger Stone eine Mediensperre verhängt. Die Bezirksrichterin Amy Berman Jackson wies am Freitag Anwälte und Staatsanwälte in dem Fall an, sich weder in der Öffentlichkeit noch gegenüber den Medien auf eine Weise zu äussern, die das Verfahren gefährden könnte.