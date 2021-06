US-Sanktionen: Sofia prüft sechs Bulgaren wegen Korruptionsvorwürfen

Die Staatsanwaltschaft in Sofia will Überprüfungen gegen sechs Bulgaren einleiten, nachdem die US-Regierung gegen sie wegen Korruptionsvorwürfen Sanktionen verhängt hat. Gegen vier der Betroffenen sei bereits ermittelt oder es seien Anklagen erhoben worden. Frühere Überprüfungen gegen einen weiteren Betroffenen sollen analysiert werden, sagte die Sprecherin des bulgarischen Generalstaatsanwalts, Sijka Milewa, am Freitag. Sollten bei den Überprüfungen Verbrechen festgestellt werden, werde die Staatsanwaltschaft die notwendigen Schritte einleiten.