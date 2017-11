US-Senator McConnell zum Streit um Steuerreform: Wie ein Zauberwürfel

Der Fraktionschef der regierenden Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hat das Zusammenklauben von Stimmen für eine Steuerreform mit dem Lösen eines Zauberwürfels verglichen. "Das ist eine herausfordernde Übung", sagte er über die Aufgabe, 50 Stimmen im Senat zusammenzubekommen. Er sei jedoch optimistisch, dass der Senat "in den nächsten paar Tagen" ein Steuergesetz verabschieden könne, sagte der Senator aus Kentucky am Dienstag vor einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington.