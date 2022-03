US-Senator: Selenskyj für Bezeichnung Putins als 'Kriegsverbrecher'

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die USA in einer Videoschalte mit US-Senatoren und Kongressabgeordneten nach Teilnehmerangaben um mehr Waffen gebeten. Selenskyj habe dringend mehr "militärische Ausrüstung für seine Streitkräfte und zur Verteidigung seines Volkes" gefordert, teilte der republikanische Senator Dan Sullivan am Samstag mit. An die Adresse der Regierung des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden appellierte Sullivan, dies "für die Verteidigung der Demokratie" möglich zu machen. Selenskyj habe sich auch dafür ausgesprochen, Importe von russischem Öl und Gas weltweit zu stoppen.