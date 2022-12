US-Senatorin Kyrsten Sinema hat ihren Rückzug aus der demokratischen Partei angekündigt und will demnächst als unabhängige Politikerin auftreten - das könnte die Mehrheitsverhältnisse in der Parlamentskammer verändern. Parteipolitik sei zu sehr darauf konzentriert, der jeweils anderen Seite zu schaden, statt Arbeit für die US-Bürger zu machen, schrieb die 46-Jährige am Freitag in einem Meinungsartikel in der Zeitung "Arizona Republic" aus ihrem Heimatstaat. "Deshalb schliesse ich mich der wachsenden Zahl von Menschen in Arizona an, die Parteipolitik ablehnen, indem ich meine Unabhängigkeit vom kaputten Parteiensystem in Washington erkläre."

09.12.2022 14:59