Die EU habe das Recht, Waren im Wert von 50 Prozent des EU-Stahlexportvolumens in die USA, die von Importzöllen betroffen wären, unverzüglich mit Einfuhrzöllen zu belegen. Dies teilte nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Dienstag die EU-Kommission Gesandten der nationalen Regierungen mit.

Demnach wurde klargestellt, dass die EU nicht etwaige Entscheidungen der Welthandelsorganisation WTO abwarten müsse, bevor sie Gegenmassnahmen ergreifen dürfe. Die Liste an US-Produkten, die seitens der EU mit Einfuhrzöllen belegt werden könnten, umfasse Stahl, Shirts, Jeans, Kosmetika, Motorräder, Boote, landwirtschaftliche Erzeugnisse, Orangensaft, Whisky und Tabakprodukte. Die Zollhöhe sei mit 25 Prozent angegeben.

Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump Importzölle auf Stahl und Aluminium in Höhe von 25 beziehungsweise 10 Prozent angekündigt. Die endgültige Entscheidung und Details sollen in dieser Woche folgen. Trump gibt an, aus Gründen der nationalen Sicherheit zu handeln. Kritiker behaupten, das Motiv sei vorgeschoben. Tatsächlich gehe es um den Schutz der etwa 85 000 amerikanischen Stahlarbeiter. Die Ankündigung Trumps hatte Ängste vor einer Sanktionsspirale und einem globalen Handelskonflikt ausgelöst.

Trump glaubt nicht an Handelskrieg

US-Präsident Donald Trump will trotz wachsendem aussen- und innenpolitischen Druck an den geplanten Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte festhalten. "Wir geben nicht nach", sagte Trump am Montag (Ortszeit) in Washington bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Zuvor hatten führende Vertreter seiner Republikanischen Partei wie auch Wirtschaftsvertreter gefordert, auf die Massnahmen zu verzichten.

"Wir sind sehr besorgt über die Folgen eines Handelskriegs und drängen das Weisse Haus, diesen Plan nicht weiter zu verfolgen", erklärte eine Sprecherin von Paul Ryan, dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses. "Das neue Steuerreformgesetz hat die Wirtschaft angekurbelt, und wir wollen diese Gewinne sicherlich nicht gefährden." Der Republikaner Ryan kommt aus dem Bundesstaat Wisconsin, wo der Motorradbauer Harley-Davidson beheimatet ist, den die Europäische Kommission für den Fall von Zöllen mit Gegenmassnahmen treffen will.

Vertreter der Wirtschaft dringen auf ein Treffen mit Trump. Dabei wollten sie ihm die negativen Folgen der geplanten Zölle für US-Unternehmen schildern, die Stahl und Aluminium verarbeiten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Auf die europäische Ankündigung von Gegenmassnahmen hatte Trump mit der Drohung einer Ausweitung der Zölle auch auf Autos reagiert. Auch hier könnte es höhere Zölle geben, was die deutschen Firmen BMW, Daimler und Volkswagen hart treffen würde. Es wird damit gerechnet, dass Trump in dieser Woche Details zu den Zöllen bekanntgibt.

Der Präsident erwartet keinen Handelskrieg durch mögliche US-Massnahmen. "Ich glaube nicht, dass wir einen Handelskrieg bekommen", sagte er bei dem Treffen mit Netanjahu, ohne dies genauer zu erläutern.

