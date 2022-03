US-Verteidigungsminister Austin plant Reise in die Slowakei

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wird angesichts des Kriegs in der Ukraine kommende Woche in die Slowakei reisen. Ziel sei es, dem Nato-Partner an der Ostflanke die Unterstützung der USA zu zeigen, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Freitag. Geplant sei ausserdem, über "Möglichkeiten zur Vertiefung der Beziehungen zwischen den USA und der Slowakei zu sprechen". Vor seiner Reise in die Slowakei wird Austin demnach an einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel teilnehmen. Als direkter Nachbar der Ukraine hat die Slowakei nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR schon jetzt fast 200 000 Flüchtlinge aus dem von russischen Truppen angegriffenen Land aufgenommen./nau/DP/zb