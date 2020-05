US-Verteidigungsminister: China will in Krise Image aufpolieren

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat der kommunistischen Führung Chinas vorgeworfen, mit falschen Versprechen und "Zwang" ihr Image in der Corona-Krise aufzupolieren. Trotz allem, was China in der Krise versäumt habe zu tun, versuche die Regierung in Peking, das Land gut dastehen zu lassen, indem sie anderen Ländern Unterstützung anbiete, sagte Esper am Dienstag im Pentagon. Allerdings seien gelieferte Masken und andere Ausrüstung vielfach nicht gut. "Es ist defekte Ausrüstung", sagte Esper. Zudem warf er China vor, Hilfe in vielen Fällen an "enorme" Bedingungen zu knüpfen. "Sie sagen einem Land: Hier, Sie können diese Masken nehmen, aber bitte stellen Sie öffentlich heraus, wie gut China ist."