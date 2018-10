US-Vize-Präsident: China arbeitet gezielt gegen Trump

US-Vizepräsident Mike Pence hat China vorgeworfen, gezielt gegen US-Präsident Donald Trump zu agieren. Die chinesische Regierung betreibe eine koordinierte Kampagne, um die Unterstützung für Trump zu untergraben, sagte Pence am Donnerstag in einer Rede beim Hudson Institut in Washington. Peking versuche aktiv, sich in die US-Politik einzumischen und die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen - mit Blick auf die anstehenden Zwischenwahlen im November und die Präsidentschaftswahl 2020. China wolle einen anderen US-Präsidenten, sagte Pence.