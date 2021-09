US-Währungshüter hält Aufschwung am Arbeitsmarkt für intakt

"Wenn es uns gelingt, das zusammenzubringen und die Pandemie besser in den Griff zu bekommen, sieht es so aus, als ob wir bis zum nächsten Jahr einen sehr starken Arbeitsmarkt haben werden." Das Fed will nicht nur für stabile Preise sorgen, sondern auch für Vollbeschäftigung.

Bullard wies damit Befürchtungen zurück, wonach der Aufschwung am Arbeitsmarkt in der weltgrössten Volkswirtschaft ins Stocken geraten könnte. Im August waren so wenige neue Jobs wie seit sieben Monaten nicht mehr entstanden, was diese Sorgen befeuerte.

Bullard zufolge kann das Fed ungeachtet dieses Rückschlags mit dem Herunterfahren der Anleihekäufe und Konjunkturhilfen ("Tapering") beginnen. "Das Tapering wird in diesem Jahr beginnen und irgendwann in der ersten Hälfte des nächsten Jahres enden", sagte er.

(AWP)