US-WAHL/Biden: Korruptionsvorwürfe sind Verleumdungskampagne

Das Thema dürfte auch beim letzten TV-Duell zwischen Biden und Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) in Nashville im Bundesstaat Tennessee eine Rolle spielen. Hintergrund sind fragwürdige Auslandsgeschäfte Hunter Bidens vor allem in der Ukraine und in China. Der Sprecher von Trumps Wahlkampfteam, Tim Murtaugh, sagte am Mittwoch im Sender Fox News über Joe Biden: "Er erlaubte seinem Sohn, durch die Welt zu reisen und Zugang zu ihm zu verkaufen, während er Vizepräsident der Vereinigten Staaten war." Trump werde Biden beim TV-Duell fragen, ob dieser "durch die kommunistischen Chinesen kompromittiert ist".

Das "Wall Street Journal" schrieb am Mittwoch in einem Kommentar, Joe Biden schulde den Wählern Antworten, statt die Vorwürfe pauschal abzutun. Das gelte besonders mit Blick auf mögliche frühere Geschäfte Hunter Bidens mit China. Sollte Joe Biden die Wahl gewinnen, werde der Umgang mit dem Land eine seiner grössten aussenpolitischen Herausforderungen. Präsident Trump hatte am Dienstag Justizminister Bill Barr zu Ermittlungen gegen die Biden-Familie aufgerufen. "Es handelt sich um erhebliche Korruption, und das muss vor der Wahl bekannt sein", sagte Trump dem Sender Fox News.

Ex-Vizepräsident Biden kritisierte ausdrücklich den Vorsitzenden des Heimatschutz-Ausschusses im Senat, Ron Johnson. Johnson hatte Fox News gesagt, Hunter Biden und andere Familienmitglieder hätten aus dem prominenten Nachnamen Profit geschlagen. Die "Mainstream-Medien" kritisierte Johnson dafür, Joe Bidens "Interessenskonflikt" im Zusammenhang mit den fragwürdigen früheren Auslandsgeschäften seines Sohnes unter anderem in der Ukraine und in China zu ignorieren. Joe Biden sagte über Johnson: "Er sollte sich schämen."

Trump erhebt seit langem und ohne Beweise Korruptionsvorwürfe gegen Joe und Hunter Biden, die zuletzt von der Boulevardzeitung "New York Post" befeuert wurden. Das Blatt veröffentlichte E-Mails, die belegen sollten, dass Hunter Biden versucht habe, Profit aus dem Amt seines Vaters als Vizepräsident unter Barack Obama zu schlagen. Die Zeitung wertete die Mails auch als Beleg dafür, dass Joe Biden entgegen seiner Aussage von den Auslandsgeschäften seines Sohnes gewusst habe.

Die Republikaner im Senat hatten Ende September einen 87-seitigen Bericht vorgelegt, in dem es unter anderem um Hunter Bidens lukrativen Posten im Aufsichtsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma zwischen 2014 und 2019 ging. In dem Bericht hiess es, dass zwei Beamten der Obama-Regierung Hunter Bidens Tätigkeit wegen eines potenziellen Interessenskonflikts problematisch erschienen sei. Das Büro des Vizepräsidenten und Beamte des Aussenministeriums hätten diese Bedenken ignoriert. Beweise für eine Beeinflussung der US-Politik gegenüber der Ukraine enthielt der Bericht nicht./cy/DP/he

(AWP)