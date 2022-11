Die US-Regierung ist besorgt über die aktuelle Sicherheitslage in der Golfregion. Das sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Dienstag. Er reagierte damit auf eine Nachfrage zu einem Bericht des "Wall Street Journal", wonach der Iran Angriffe auf Saudi-Arabien und im Norden des Irak planen soll, um von Protesten im eigenen Land abzulenken. Dem Bericht zufolge, der sich auf saudische Geheimdienstinformationen beruft, haben Saudi-Arabien, die USA und mehrere andere Nachbarstaaten die Alarmstufe für ihre Streitkräfte in der Region erhöht.

01.11.2022 20:38