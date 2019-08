"Ich habe keinerlei Zweifel daran, wenn Präsident Xi das Hongkong-Problem schnell und human lösen will, dann kann er das", schrieb Trump am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter und fügte hinzu: "Persönliches Treffen?". In der ehemaligen britischen Kronkolonie und heutigen chinesischen Sonderverwaltungszone gehen seit Wochen Tausende auf die Strasse und demonstrieren für mehr Freiheit. Zuletzt waren die Proteste immer gewalttätiger geworden, die Polizei setzte unter anderem Tränengas ein.

Die US-Regierung verschärfte am Mittwoch ihre Reisehinweise für Hongkong wegen der anhaltenden Protest. US-Bürger, die sich in Hongkong aufhielten oder dorthin reisten, seien wegen der Unruhen aufgerufen, erhöhte Wachsamkeit an den Tag zu legen, teilte das Aussenministerium mit. Zugleich sagte ein Ministeriums-Sprecher, man sei "tief besorgt" über Berichte, wonach paramilitärische chinesische Einheiten an der Grenze zu Hongkong zusammengezogen werden.

Die USA riefen alle Seiten dazu auf, keine Gewalt anzuwenden. China müsse seine Verpflichtung einhalten und Hongkong ein hohes Mass an Autonomie garantieren.

Betrieb am Flughafen normalisiert

Seit Juni protestieren Hunderttausende Menschen in Hongkong gegen ihre Führung, der sie eine zu grosse Nähe zur Regierung in Peking vorwerfen. China hat nach erneut gewaltsamen Protesten unter anderem am internationalen Flughafen der Millionenstadt den Ton abermals verschärft. Die Demonstrationen kämen "nahezu terroristischen Akten" gleich, teilte die für Hongkong- und Macau-Fragen zuständige Behörde mit.

Sie forderte eine strenge Bestrafung der regierungskritischen Demonstranten, die sich gegen einen zu starken Einfluss Chinas in Hongkong wenden. Die Stadt war 1997 von der ehemaligen Kolonialmacht Grossbritannien an China zurückgegeben worden, hat aber einen Sonderstatus.

Am achtgrössten Flughafen der Welt, der wegen der Proteste in den vergangenen Tagen mehrfach schliessen musste, normalisierte sich der Betrieb am Donnerstag zunächst wieder. Insgesamt waren binnen 48 Stunden fast 1000 Flüge gestrichen worden, vor allem nachdem am Dienstag eine zunächst friedliche Protestaktion im Airport-Gebäude in Gewalt umgeschlagen war. Die Stadt bereitete sich unterdessen auf weitere Demonstrationen in den nächsten Tagen vor. Zunächst unklar blieb, ob sich die gewalttätigen Zusammenstösse von Polizei und Demonstranten auf die Bereitschaft der Bevölkerung auswirkten, die Protestierenden zu unterstützen.

US-Präsident Trump verknüpfte unterdessen eine Lösung des erbitterten Handelsstreits zwischen den USA und China mit der Hongkong-Frage. "Natürlich will China einen Deal. Lasst sie erst Hongkong menschlich behandeln" Trump war zuletzt unter anderem im US-Kongress vorgeworfen worden, er äussere sich nicht klar genug zur Situation in Hongkong. Er hatte noch Anfang des Monats lediglich von "Unruhen" gesprochen, mit denen China selbst umgehen müsse.

(Reuters)