Das Meeting am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka sei ausgezeichnet gewesen, sagte Trump am Samstag. Er gehe davon aus, dass China und die USA wieder auf Kurs seien. Beide Länder wollen nun Handelsgespräche wieder aufnehmen. Die USA hätten zugesagt, keine weiteren Zölle auf chinesische Exporte zu erheben, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Details sollten von Vertretern beider Länder besprochen werden.

Das Treffen war mit Spannung erwartet worden. Investoren rund um den Globus hofften auf Signale einer Annäherung zwischen den beiden grössten Wirtschaftsmächten, die sich seit Monaten mit immer neuen Sonderzöllen überziehen. Der US-Präsident wirft China - aber auch Europa - unfaire Handelspraktiken vor, die zu einem riesigen Defizit der Vereinigten Staaten im Warenaustausch führten.

Laut Xinhua forderte Xi, Unternehmen aus der Volksrepublik müssten fair behandelt werden. Beide Seiten sollten echte Partner werden, China sei es ernst mit den Verhandlungen im Handelsstreit. Der Konflikt, der die Weltwirtschaft bereits bremst, solle durch Gespräche gelöst werden. Es müsse ein Kompromiss gesucht werden, die für beide Seiten akzeptabel sei.

