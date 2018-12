USA fordern EU-Sanktionen gegen Irans Raketenprogramm

Die USA fordern von der EU Strafmassnahmen gegen den Iran wegen dessen Raketenprogramms. Entgegen der Angaben der Regierung in Teheran seien die iranischen Raketentests nicht defensiver Natur, sagte der Iran-Sondergesandte der US-Regierung, Brian Hook, am Montag auf dem Flug nach Brüssel. "Wir möchten, dass die Europäische Union Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm verhängt." Nach US-Angaben hat der Iran am Samstag eine ballistische Mittelstreckenrakete getestet. US-Aussenminister Mike Pompeo nimmt am Dienstag am Nato-Aussenministertreffen in Brüssel teil.