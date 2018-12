USA fordern Freilassung von inhaftierten Kanadiern in China

(Ausführliche Fassung) - Die US-Regierung hat die Festnahme von zwei Kanadiern in Kanada als unrechtmässig bezeichnet und deren Freilassung gefordert. "Die rechtswidrige Inhaftierung von zwei kanadischen Staatsbürgern ist inakzeptabel", sagte US-Aussenminister Mike Pompeo am Freitag nach einem Treffen mit seiner kanadischen Amtskollegin Chrystia Freeland in Washington. "Die Inhaftierung dieser beiden Kanadier in China sollte beendet werden." Freeland betonte, die Freilassung habe für ihre Regierung höchste Priorität.