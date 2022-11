Die USA und China bereiten auf Arbeitsebene ein mögliches Treffen ihrer Präsidenten Joe Biden und Xi Jinping beim G20-Gipfel Mitte November in Indonesien vor. Die Teams beider Seiten arbeiteten noch immer an den Modalitäten für ein potenzielles Treffen, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Dienstag. Noch gebe es keine konkreten Ankündigungen. Kirby äusserte sich auch nicht dazu, wie wahrscheinlich es sei, dass es am Ende tatsächlich zu einem Treffen komme. Er betonte aber, die beiden Präsidenten hätten inzwischen bereits fünf Mal miteinander gesprochen. "Die Kommunikationswege zwischen Präsident Biden und Präsident Xi bleiben also offen."

01.11.2022 19:09