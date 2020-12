USA gratulieren EU und London zu historischem Brexit-Deal

"Die USA stehen bereit, um mit allen noch stärkere transatlantische Beziehungen in den kommenden Jahren aufzubauen", erklärten die Mitglieder des Gremiums, dem in der US-Aussenpolitik eine Schlüsselrolle zukommt. Grossbritannien und die EU hatten am Donnerstag nach monatelangen Verhandlungen über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit einen Durchbruch erzielt.

Britische Brexit-Befürworter haben seit langem neue und günstigere Handelsbeziehungen mit den USA in Aussicht gestellt, um den Austritt aus der EU zu kompensieren. Der scheidende US-Präsident Donald Trump unterstützte den Brexit und den britischen Premierminister Boris Johnson. Doch der Sieger der US-Präsidentschaftswahl, der Demokrat Joe Biden, will nach seinem Amtsantritt am 20. Januar die multilaterale Zusammenarbeit stärken, vor allem mit der Europäischen Union.

(AWP)