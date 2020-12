"Mehrere Insider haben mir heute gesagt, dass der Vorgang in den kommenden Tagen abgeschlossen werden dürfte", erklärte die BBC-Politikexpertin Laura Kuenssberg am Mittwoch. "Ein Botschafter sagte mir, es bestehe die Hoffnung, dass die Vereinbarung am Freitag abgeschlossen werden könnte." Zuvor war aus EU-Kreisen verlautet, die Gespräche steuerten auf eine baldige Entscheidung zu. Nach dem EU-Austritt ist Grossbritannien bis Ende des Jahres in einer Übergangsphase, in der noch EU-Regeln gelten. Um die künftigen Beziehungen wird seit Monaten gerungen.

Brexit: It's nearly now or never for UK-EU trade deal https://t.co/IedfBDoV5l — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) December 2, 2020

(Reuters)