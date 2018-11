USA hoffen auf schnelles Handelsabkommen mit Japan

Die USA hoffen auf ein baldiges bilaterales Handelsabkommen mit Japan. Dies sagte Vizepräsident Mike Pence am Dienstag nach einem Treffen mit Ministerpräsident Shinzo Abe. Bei den Gesprächen in Tokio ging es auch um die atomare Abrüstung Nordkoreas und eine "freie und offene" Region am Pazifik und Indischen Ozean, wie Pence auf Twitter mitteilte. Damit wollen beide Länder dem wachsenden Einfluss Chinas entgegenwirken.