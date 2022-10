Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium, hiess es bei Bloomberg. Beamte in Regierung und Geheimdiensten erwägen noch, ob und mit welchen Mitteln eine Prüfung von Musks Geschäften möglich wäre. Eines dieser Mittel könnte den Informationen zufolge der Beirat zur Überwachung ausländischer Investitionen sein, das sogenannte CFIUS-Kommitee (Committee on Foreign Investment in the United States), das aus Mitgliedern diverser Behörden besteht.