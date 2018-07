USA machen Druck auf WTO

(Ausführliche Fassung) - Die USA erhöhen ihren Druck auf die Welthandelsorganisation WTO. US-Präsident Donald Trump schloss am Rande eines Besuch des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte Schritte der USA nicht aus. "Im Moment haben wir keine Pläne, etwas zu unternehmen, aber wenn sie uns nicht gut behandeln, werden wir etwas tun", sagte Trump am Montag in Washington.