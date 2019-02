USA noch unentschieden über längere Frist im Handelsstreit mit China

Bei den laufenden Gesprächen über eine Lösung im Handelsstreit mit China haben die USA noch nicht über eine mögliche Ausweitung der zum 1. März auslaufenden Frist entschieden. Das sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, am Donnerstag in Washington. Am gleichen Tag war eine Delegation unter Führung von US-Finanzminister Steven Mnuchin in Peking mit einer hochrangigen chinesischen Regierungsdelegation zusammengekommen.