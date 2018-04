USA prüfen Aufhebung von Rusal-Sanktionen - Aluminiumpreis bricht ein

Die Aussicht auf eine Lockerung amerikanischer Sanktionen gegen den Aluminium-Riesen Rusal hat den Preis für Aluminium am Montag stark fallen lassen. Am Montagnachmittag fiel der Aluminiumpreis an der Londoner Rohstoffbörse innerhalb kurzer Zeit um mehr als acht Prozent. Das war der grösste Preissturz an einem Handelstag seit 13 Jahren.