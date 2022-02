USA richten Asien-Pazifik-Gipfel 2023 aus

Die USA werden Gastgeber des Gipfels der Staaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im kommenden Jahr. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, teilte am Donnerstag mit, Ziel der US-Regierung sei unter anderem, eine "freie und offene" Indopazifik-Region sicherzustellen. US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris hätten die Ausrichtung des Treffens der Staats- und Regierungschefs von Apec angeboten, weil sich die USA "auf die Ausweitung und Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen in der Region" konzentrieren wollten. Biden sieht in China den mächtigsten Konkurrenten für die USA. Zum genauen Datum und zum Ort des Gipfels in den USA machte Psaki keine Angaben.