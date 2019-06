USA rufen Iran zu Verhandlungen auf

Im Konflikt mit dem Iran hat US-Verteidigungsminister Mark Esper die Führung in Teheran aufgefordert, an den Verhandlungstisch zu kommen. "Unser Ziel ist (...), dies von der militärischen Schiene runter zu kriegen. Wir wollen nicht, dass provokative Handlungen des Irans zur Eskalation führen", sagte Esper am Donnerstag bei einem Nato-Treffen in Brüssel.