Nordkorea habe in diesem Jahr in einem "noch nie dagewesenem Tempo, Umfang und Ausmass ballistische Raketen abgefeuert", sagte US-Aussenminister Antony Blinken laut Mitteilung. Allein in diesem Jahr seien 41 solcher Raketen gestartet, sechs davon seien ballistische Interkontinentalraketen gewesen. Die neuen Sanktionen richten sich gegen Personen und Unternehmen aus Singapur, Taiwan und von den Marshallinseln. Etwaige Vermögenswerte in den USA werden eingefroren. Geschäfte mit ihnen werden für US-Bürger untersagt.