USA: Schumer rechnet mit Senats-Mehrheit für reduziertes Klimapaket

Im Streit um Investitionen für den Sozial- und Energiebereich in den USA haben sich die Demokraten im US-Senat nach Einschätzung von Fraktionschef Chuck Schumer auf ein Gesetzespaket geeinigt. Er gehe davon aus, dass alle 50 Demokraten für das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz stimmen und damit die benötigte Mehrheit liefern, sagte Schumer am Freitag in Washington. "Ich hatte in den letzten Tagen viele produktive Diskussionen mit jedem Mitglied unserer Fraktion."