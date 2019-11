USA sehen Zeichen für Spannungsabbau zwischen Seoul und Tokio

Die USA sehen im jüngsten Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe einen Schritt zum Abbau der Spannungen zwischen beiden Nachbarn. Beide Länder sind wichtige Verbündete der USA. Das Gespräch zwischen Moon und Abe am Montag am Rande einer Regionalkonferenz in Bangkok sei "ein ermutigendes Zeichen", sagte der Abteilungsleiter für Ostasien und die pazifische Region im US-Aussenministerium, David Stilwell, am Mittwoch vor Journalisten in Seoul. Man könne verfolgen, wie sich die Beziehungen verbesserten, sagte Stilwell nach einem Treffen mit Südkoreas Aussenministerin Kang Kyung Wha.