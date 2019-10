USA setzen 28 chinesische Unternehmen auf schwarze Liste

Wegen "brutaler Unterdrückung" der muslimischen Minderheit der Uiguren haben die USA 28 chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen auf eine schwarze Liste gesetzt. Dadurch würden Exporte an diese Unternehmen eingeschränkt, hiess es in einer Mitteilung des Handelsministeriums vom Montag (Ortszeit). Mit dieser Massnahme werde verhindert, dass US-Produkte dazu benutzt würden, "wehrlose Minderheiten" zu schädigen. Die betroffenen Unternehmen würden in eine Liste von Organisationen aufgenommen, von denen davon ausgegangen werde, dass sie ein Risiko für die nationale Sicherheit oder die aussenpolitischen Interessen darstellten.