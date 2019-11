USA und China: Teilabkommen in Handelskonflikt fast fertig

(Ausführliche Fassung) - Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China steht nach Angaben beider Seiten kurz vor einem Abschluss. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, sagte am Freitag in Washington, mehrere Kapitel - zu Agrarprodukten, Finanzdienstleistungen und Währungsfragen - seien "praktisch fertig". An anderer Stelle gebe es grosse Fortschritte. "Die Gespräche laufen sehr gut", betonte Kudlow. Aus dem chinesischen Handelsministerium hiess es, beide Seiten hätten konstruktive Gespräche geführt und eine "Einigung auf Grundsätze" erreicht.