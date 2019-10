USA und China verhandeln weiter - Treffen im Weissen Haus erwartet

Ranghohe Vertreter der USA und China haben ihre Verhandlungen um ein umfassendes Handelsabkommen in Washington fortgesetzt. Mit Spannung wurde am Freitag ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Delegationsleiter, Vizepremier Liu He, erwartet. Es sollte am Nachmittag (Ortszeit) im Weissen Haus stattfinden. Zunächst gab es Gespräche, die auf US-Seite vom Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin angeführt wurden.