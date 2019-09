USA und EU rufen Iran zu besserer Kooperation bei Atomfragen auf

Im Atomstreit mit dem Iran haben die USA und die EU die Islamische Republik aufgerufen, der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sämtliche relevante Informationen vorzulegen. "Lassen Sie mich das so deutlich wie nur möglich sagen: Der Iran muss sofort voll und ganz mit der IAEA kooperieren", sagte die US-Botschafterin bei der IAEA, Jackie Wolcott, am Dienstag bei einer Sitzung des Gouverneursrats der Behörde. Die EU-Staaten betonten in einem gemeinsamen Statement, dass diese Kooperation auch rasch erfolgen müsse.