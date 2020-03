USA und Frankreich legen bei Rüstungsexporten kräftig zu

Die USA bleiben der mit Abstand grösste Waffenexporteur. Mehr als ein Drittel aller Rüstungslieferungen (36 Prozent) weltweit gingen in den vergangenen fünf Jahren auf das Konto der Vereinigten Staaten, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri in einem am Montag veröffentlichten Bericht mitteilte. Grösster Rüstungsimporteur ist Saudi-Arabien, gefolgt von Indien, Ägypten, Australien und China.