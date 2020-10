USA und Indien unterzeichnen Verteidigungsabkommen

Die USA und Indien haben ein Verteidigungsabkommen zum Austausch von Satellitendaten zu Militärzwecken abgeschlossen. Damit gewähren die USA Indien Zugang zu GPS- und Echtzeitdaten für einen präziseren Einsatz von Raketen und Drohnen, die Indien aus den USA erworben hat. Das Abkommen fällt in eine Zeit grösserer Spannungen zwischen Indien und China. Es war das greifbarste Ergebnis eines Besuchs von US-Aussenminister Mike Pompeo und US-Verteidigungsminister Mark Esper am Dienstag in Neu-Delhi.