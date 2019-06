USA und Mexiko verhandeln über angedrohte Strafzölle

Die Vereinigten Staaten und Mexiko wollen die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle kurz vor Ablauf der Frist vom Tisch bekommen. US-Aussenminister Mike Pompeo und sein mexikanischer Kollege Marcelo Ebrard treffen sich am Mittwoch in Washington, um eine Lösung zu finden. Die mexikanische Botschafterin in den USA, Martha Barcena, sagte vor dem Treffen der Aussenminister: "Es gibt eine klare Grenze für das, was wir verhandeln können. Und diese Grenze ist die mexikanische Würde."