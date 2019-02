USA verhängen neue Sanktionen gegen Funktionäre in Venezuela

Angesichts der angespannten Lage in Venezuela verhängt die US-Regierung von Donald Trump neue Sanktionen gegen Funktionäre aus dem Umfeld des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro. Das kündigte US-Vizepräsident Mike Pence am Montag bei dem Treffen der sogenannten Lima-Gruppe in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá an.