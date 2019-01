USA verhängen Sanktionen gegen Venezolaner wegen Korruption

Über ein Korruptionsnetzwerk sollen sich die Verdächtigen um 2,4 Milliarden US-Dollar (2,1 Mrd Euro) bereichert haben. "Insider des venezolanischen Regimes haben Milliarden Dollar gestohlen, während das Volk leidet", sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin. "Die USA werden die Verantwortlichen für Venezuelas tragischen Niedergang zur Rechenschaft ziehen und das venezolanische Volk mit diplomatischen und wirtschaftlichen Mitteln dabei unterstützen, die Demokratie wieder herzustellen."

Die Verdächtigen, darunter die frühere Schatzmeisterin Claudia Patricia Díaz Guillén und der Unternehmer Raúl Gorrín Belisario, zweigten bei Devisengeschäften über staatlich registrierte Wechselstuben laut US-Finanzbehörden hohe Beträge ab. Die Gewinne seien in Unternehmen in den USA, aber auch in Flugzeuge, Jachten, Rennpferde und Luxusuhren investiert worden./dde/DP/mis

