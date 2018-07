Die USA wollen an diesem Freitag Sonderzölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden US-Dollar verhängen. Nach dem Inkrafttreten um Mitternacht Washingtoner Zeit (0600 Uhr MESZ) will China umgehend mit eigenen Zöllen auf US-Waren in ähnlichem Umfang reagieren. Mit der gegenseitigen Verhängung von Strafzöllen eskaliert der Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften.