USA verhängen Visabeschränkungen gegen Huawei-Beschäftigte

Die USA haben Visabeschränkungen gegen Beschäftigte von chinesischen Technologiefirmen erlassen. Von den Sanktionen betroffen seien unter anderem Beschäftigte des Telekom-Riesen Huawei, erklärte das US-Aussenministerium in Washington am Mittwoch, ohne andere Firmen namentlich zu nennen. "Bestimmte" Huawei-Mitarbeiter leisteten der kommunistischen Führung in Peking bei Menschenrechtsverletzungen "materielle Unterstützung", hiess es zur Begründung. Das Aussenministerium warnte Telekommunikationsfirmen in aller Welt davor, Geschäfte mit Huawei zu machen.